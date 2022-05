Riprende il processo Heard – Depp: le ultime (Di martedì 17 maggio 2022) È ormai il processo mediatico per eccellenza È ripreso, dopo una sosta di dieci giorni, il processo del momento, quello che vede contrapposto Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard. L’attore ha infatti denunciato l’attrice per diffamazione dopo una lettera scritta da quest’ultima al Washington Post. L’ennesimo atto di un matrimonio nato sotto una cattiva stella. I due si sono sposati nel 2015 ma, appena un anno dopo, arrivò da parte della star di Aquaman la richiesta di divorzio per presunte violenze da parte di Depp. Nel processo l’attrice ha così portato avanti la sua versione: «Depp in preda alla droga mi picchiava, mi soffocava, mi lanciava oggetti. Ho divorziato perché altrimenti non sarei sopravvissuta. Avevo davvero paura che sarebbe finita male per me… La ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) È ormai ilmediatico per eccellenza È ripreso, dopo una sosta di dieci giorni, ildel momento, quello che vede contrapposto Johnnycontro l’ex moglie Amber. L’attore ha infatti denunciato l’attrice per diffamazione dopo una lettera scritta da quest’ultima al Washington Post. L’ennesimo atto di un matrimonio nato sotto una cattiva stella. I due si sono sposati nel 2015 ma, appena un anno dopo, arrivò da parte della star di Aquaman la richiesta di divorzio per presunte violenze da parte di. Nell’attrice ha così portato avanti la sua versione: «in preda alla droga mi picchiava, mi soffocava, mi lanciava oggetti. Ho divorziato perché altrimenti non sarei sopravvissuta. Avevo davvero paura che sarebbe finita male per me… La ...

