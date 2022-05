Pogba alla Juve, le cifre dell'offerta. E spunta un altro nome (Di martedì 17 maggio 2022) TORINO - A pranzo con Pogba . La Juve fa sul serio e avanza a piccoli passi nella missione di riportare il Polpo a Torino . Potrebbe proprio essere il francese la prima mossa del rilancio per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 maggio 2022) TORINO - A pranzo con. Lafa sul serio e avanza a piccoli passi nella missione di riportare il Polpo a Torino . Potrebbe proprio essere il francese la prima mossa del rilancio per ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Pogba-#Juve in corso. L’avvocato #Pimenta è arrivata da #Parigi dove ha partecipato ieri alla premiazione di #Donnarumma - forumJuventus : (GDS) 'Pogba alla Juventus : in agenda il vertice tra dirigenti bianconeri e l'avvocato Pimenta che cura gli intess… - GiovaAlbanese : Non è un sogno. Ma una consapevolezza condivisa: #Pogba a Torino è di casa, alla #Juventus ci sarà sempre posto per… - junews24com : Pogba scrive a Dybala: il messaggio dopo l’addio alla Juve – FOTO - zazoomblog : Inter Marotta: 'Volevo Allegri sorpreso da Inzaghi chiamato quando era con Lotito. Mai contro CR7 alla Juve ch… -