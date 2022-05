Advertising

FirenzePost : Pistoia: accoltella la convivente trovata in casa a letto con un altro. Grave all’ospedale - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #17maggio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? Bimbo di un anno con diverse fratture trasferito d… - TgrRai : #Pistoia, torna a casa, trova la fidanzata in compagnia di un altro uomo e l'accoltella. Tenta anche di aggredire i… - StellaSirio60 : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, sorprende la fidanzata a casa con un altro e l'accoltella #FIRENZE - PMO_W : RT @squopellediluna: Un 40enne ha accoltellato la fidanzata dopo averla trovata in casa con un altro uomo: la donna è ricoverata in graviss… -

La donna, come riportato da Il Tirreno di, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Prato, dove resta in prognosi riservata per le gravi lesioni all'addome, ma non sarebbe in pericolo ...La donna, come riportato da Il Tirreno di, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Prato, dove resta in prognosi riservata per le gravi lesioni all'addome, ma non sarebbe in pericolo ...PISTOIA – Al suo rientro a casa avrebbe trovato la convivente in camera da letto con un altro uomo e si sarebbe scagliato contro di lei con un coltello, ferendola gravemente all’addome. Poi avrebbe te ...Li ha trovati insieme in camera da letto e si è scagliato contro i due, ferendoli gravemente. È quanto accaduto nella notte di sabato a Cutigliano (Pistoia) quando un uomo, appena rientrato a casa, ha ...