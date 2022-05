Perisic, Inter decisa a trattenerlo: la sua priorità… (Di martedì 17 maggio 2022) Le ultime novità sul futuro dell’esterno croato Nonostante le voci piuttosto insistenti, pare non ci siano novità sulla vicenda rinnovo per quanto riguarda Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, alla fine della stagione ci sarà ovviamente un incontro tra l’entourage del tuttofare croato e la dirigenza dell’Inter con la premessa di continuare insieme. Rimane ovviamente vivo l’Interesse del Chelsea e soprattutto della Juventus. Che il giocatore sia stato ‘bloccato’ alla vigilia della prossima finestra di mercato con una proposta da 6 milioni a stagione rimane soltanto una suggestione. Perisic preferirebbe rimane in Italia e nello specifico con i nerazzurri. Motivo che spingerà Marotta e Ausilio ad approfondire la proposta da 4.5 milioni a stagione avanzata qualche mese fa. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Le ultime novità sul futuro dell’esterno croato Nonostante le voci piuttosto insistenti, pare non ci siano novità sulla vicenda rinnovo per quanto riguarda Ivan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, alla fine della stagione ci sarà ovviamente un incontro tra l’entourage del tuttofare croato e la dirigenza dell’con la premessa di continuare insieme. Rimane ovviamente vivo l’esse del Chelsea e soprattutto della Juventus. Che il giocatore sia stato ‘bloccato’ alla vigilia della prossima finestra di mercato con una proposta da 6 milioni a stagione rimane soltanto una suggestione.preferirebbe rimane in Italia e nello specifico con i nerazzurri. Motivo che spingerà Marotta e Ausilio ad approfondire la proposta da 4.5 milioni a stagione avanzata qualche mese fa. L'articolo proviene da ...

