Perché alcuni bambini muoiono in culla? Un nuovo studio sulla Sids (Di martedì 17 maggio 2022) Negli Stati Uniti, circa 3.400 bambini muoiono improvvisamente di Sids ogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention Sids, ed è una delle principali cause di morte neonatale. Ora, per la prima volta, uno studio di scienziati australiani potrebbe aver trovato il primo biomarcatore per la Sids. Lo studio australiano ha evidenziato che alcuni bambini a rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante, o Sids, hanno bassi livelli di un enzima chiamato butiril-colinesterasi (BChE) nel sangue. Lo studio, pubblicato il 6 maggio su eBioMedicine, potrebbe aprire la strada allo screening e agli interventi neonatali, nel caso in cui i risultati saranno corroborati da ulteriori ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 17 maggio 2022) Negli Stati Uniti, circa 3.400improvvisamente diogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, ed è una delle principali cause di morte neonatale. Ora, per la prima volta, unodi scienziati australiani potrebbe aver trovato il primo biomarcatore per la. Loaustraliano ha evidenziato chea rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante, o, hanno bassi livelli di un enzima chiamato butiril-colinesterasi (BChE) nel sangue. Lo, pubblicato il 6 maggio su eBioMedicine, potrebbe aprire la strada allo screening e agli interventi neonatali, nel caso in cui i risultati saranno corroborati da ulteriori ...

ale_dibattista : Il PD parla di libertà di informazione eppure alcuni suoi esponenti hanno attaccato Cartabianca e la Berlinguer per… - annatrieste : Auguro a #Insigne il più radioso dei futuri e tuttavia anche basta con questa storia che Napoli tradisce i suoi fig… - GiovaQuez : Arrivare così a quella pace invocata da tutti senza abbandonare il popolo ucraino a bombardamenti ed eccidi che non… - AseroGiovanna : RT @ilCoperchio: Ma se l'Ucraina, come narravano fino ad alcuni giorni fa i Tg Italiani, stava vincendo la guerra, perché ieri il Battaglio… - ilriformista : “Our Bodies, Our Lives, Our Rights”, lo slogan della giornata. Atti omosessuali consensuali tra adulti in 69 Paesi… -