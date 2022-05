Fondò Rinascita e Caffè letterario: addio Mariuccia (Di martedì 17 maggio 2022) Il lutto Musci Trovesi fu animatrice culturale della città, impegnata per l’emancipazione delle donne. Aveva 88 anni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 17 maggio 2022) Il lutto Musci Trovesi fu animatrice culturale della città, impegnata per l’emancipazione delle donne. Aveva 88 anni.

