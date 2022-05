Finlandia, via libera del Parlamento alla richiesta di adesione alla Nato (Di martedì 17 maggio 2022) Con 188 voti a favore e 8 contrari, il Parlamento finlandese ha approvato la richiesta di adesione alla Nato. La procedura determinerà la fine della storica neutralità dello Stato. Come la Svezia, ora la Finlandia dovrà presentare la domanda formale al quartier generale della Nato. «Forte il sostegno da parte di tutto il Parlamento», ha scritto sul suo profilo Twitter la prima ministra finlandese Sanna Marin. L’annuncio ufficiale della richiesta di entrare nell’Alleanza era arrivato pochi giorni fa da Marin, e le intenzioni erano già state anticipate il 12 maggio. Giovedì 19 maggio, il presidente americano Joe Biden incontrerà il presidente finlandese, Sauli Niinistö, e la premier svedese, Magdelena Andersson per ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Con 188 voti a favore e 8 contrari, ilfinlandese ha approvato ladi. La procedura determinerà la fine della storica neutralità dello Stato. Come la Svezia, ora ladovrà presentare la domanda formale al quartier generale della. «Forte il sostegno da parte di tutto il», ha scritto sul suo profilo Twitter la prima ministra finlandese Sanna Marin. L’annuncio ufficiale delladi entrare nell’Alleanza era arrivato pochi giorni fa da Marin, e le intenzioni erano già state anticipate il 12 maggio. Giovedì 19 maggio, il presidente americano Joe Biden incontrerà il presidente finlandese, Sauli Niinistö, e la premier svedese, Magdelena Andersson per ...

