Fare musica è sempre più smart e alla portata di tutti

(Adnkronos) - Lecce, 17 Maggio 2022 - Nell'era del digitale e della produzione industriale globale, imparare a suonare uno strumento musicale è sempre più alla portata di tutti: via i vecchi e polverosi spartiti, è sufficiente cercare accordi chitarra su Google per imparare le canzoni preferite e poterle cantare assieme agli amici intorno ad un falò estivo in spiaggia. In passato era ben diverso: fino al 1946, comprare uno strumento non era assolutamente economico e bisognava Fare i salti mortali, mettendo da parte molto denaro, per potersi permettere di suonare, essendo ancora inesistente la produzione in serie degli strumenti. Quando Leo Fender fondò il celebre omonimo marchio di chitarre, la storia della musica, dalla metà degli anni '40, cambiò ...

