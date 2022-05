Ecco come hackerare la rete 6G, neanche è arrivata e già è stata violata: “Basta un foglio di carta da ufficio e questo trucco” (Di martedì 17 maggio 2022) Fatta la legge, trovato l’inganno. Ideata la rete, scoperto il modo di hackerarla. Molti di noi non hanno ancora provato il brivido di una connessione mobile a 5G e già le compagnie stanno pensando al prossimo livello della trasmissione dati: il 6G, che promette di alimentare le applicazioni più avanzate del nostro prossimo futuro dalle smart city completamente automatizzate agli apparecchi robot nel nostro salotto. Peccato che questa rete futuristica sia già in pericolo. Un hacker sufficientemente competente potrebbe creare uno strumento per intercettare alcuni segnali del futuro wireless 6G utilizzando carta da ufficio, una stampante a getto d’inchiostro, fogli metallici e un laminatore. E’ quanto è stato scoperto da ricercatori della Rice University, USA, e della Brown University, USA, che presenteranno i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Fatta la legge, trovato l’inganno. Ideata la, scoperto il modo di hackerarla. Molti di noi non hanno ancora provato il brivido di una connessione mobile a 5G e già le compagnie stanno pensando al prossimo livello della trasmissione dati: il 6G, che promette di alimentare le applicazioni più avanzate del nostro prossimo futuro dalle smart city completamente automatizzate agli apparecchi robot nel nostro salotto. Peccato che questafuturistica sia già in pericolo. Un hacker sufficientemente competente potrebbe creare uno strumento per intercettare alcuni segnali del futuro wireless 6G utilizzandoda, una stampante a getto d’inchiostro, fogli metallici e un laminatore. E’ quanto è stato scoperto da ricercatori della Rice University, USA, e della Brown University, USA, che presenteranno i loro ...

