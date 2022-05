Alvaro Vitali rompe il silenzio sul Grande Fratello Vip (Di martedì 17 maggio 2022) Alvaro Vitali è il nome più chiacchierato in merito alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Annunciato fra i papabili da Dagospia, poi smentito da TvBlog ora ritirato in ballo dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che gli ha chiesto un commento in merito. L’attore – che ha interpretato il personaggio di Pierino in numerosi film a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, ha dichiarato: “Al Grande Fratello Vip? Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania”. 72 anni già compiuti, il Pierino del cinema italiano potrebbe essere un nome nazional popolare vecchio stampo che potrebbe rientrare in quella casella riempita la scorsa edizione da Giucas Casella. Oltre Vitali, fra i papabili ci sarebbe anche Patrizia Groppelli, mentre ... Leggi su biccy (Di martedì 17 maggio 2022)è il nome più chiacchierato in merito alla settima edizione delVip. Annunciato fra i papabili da Dagospia, poi smentito da TvBlog ora ritirato in ballo dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che gli ha chiesto un commento in merito. L’attore – che ha interpretato il personaggio di Pierino in numerosi film a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, ha dichiarato: “AlVip? Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania”. 72 anni già compiuti, il Pierino del cinema italiano potrebbe essere un nome nazional popolare vecchio stampo che potrebbe rientrare in quella casella riempita la scorsa edizione da Giucas Casella. Oltre, fra i papabili ci sarebbe anche Patrizia Groppelli, mentre ...

Advertising

MaraBerloni : RT @MircoPG72: @Cartabiancarai3 @meb E dopo la Boschi, il parere di Alvaro Vitali non lo vogliamo sentire? - BITCHYFit : Alvaro Vitali rompe il silenzio sul Grande Fratello Vip - EfremPublio : Ma soprattutto il generale Figliuolo: l'alpino più molesto di sempre che sembra essere sbucato fuori da una commedi… - BurgisRic : RT @MircoPG72: @Cartabiancarai3 @meb E dopo la Boschi, il parere di Alvaro Vitali non lo vogliamo sentire? - MircoPG72 : @Cartabiancarai3 @meb E dopo la Boschi, il parere di Alvaro Vitali non lo vogliamo sentire? -