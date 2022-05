Voterò sì a 3 referendum Il sindaco dem spiazza Letta

Advertising

fattoquotidiano : Referendum, Giorgio Gori soccorso “rosso” a Salvini: “Voterò 5 sì”. Anche sulla legge Severino: rivuole i condannat… - oldo_bis : RT @giorgio_gori: Voterò Sì anche al #referendum sulla #separazione delle funzioni dei magistrati, perché tra le carriere di giudici e pubb… - bb91687509 : RT @giorgio_gori: Voterò Sì anche al #referendum sulla #separazione delle funzioni dei magistrati, perché tra le carriere di giudici e pubb… - zazoomblog : Giustizia: Gori (Pd) voterò Sì a tre referendum - #Giustizia: #voterò #referendum - CARONTEII : RT @isadoralarosa: IO NON VOTERO' AL #REFERENDUM LA LEGGE SEVERINO VA BENE COSI' -

Roma, 16 mag. " Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori del Pd, voterà Sì a tresulla giustizia. Lo scrive sui social. "Sì alsulla custodia cautelare perché troppe persone sono detenute in Italia senza una condanna definitiva. NB: si elimina il rischio di recidiva come motivo per l'arresto ma rimane la ...Leggi Anche Il ritorno dei condannati in Parlamento e i ladri in libertà: cosa c'è neidella Lega