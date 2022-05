Ucraina, le forze armate di Kiev distruggono ponti ferroviari per ostacolare i russi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il comando delle forze operative speciali ha pubblicato un video in cui l'esercito ucraino fa saltare in aria i ponti ferroviari occupati dai russi nella regione di Luhansk tra le città di Rubizhne e... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 16 maggio 2022) Il comando delleoperative speciali ha pubblicato un video in cui l'esercito ucraino fa saltare in aria ioccupati dainella regione di Luhansk tra le città di Rubizhne e...

Advertising

amnestyitalia : Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di #criminidiguerra commessi nella regione a nord-o… - RaiNews : La #KalushOrchestra, trionfatrice all' @Eurovision, ha diffuso il video del brano vincitore, 'Stefania', che è stat… - GiovaQuez : Zelensky al G7 ha sottolineato la ferma determinazione dell'Ucraina a proteggere la propria sovranità e integrità t… - donyp00288476 : RT @ultimenotizie: Tre ex militari britannici che si erano recati in #Ucraina per combattere da volontari a fianco delle forze di Kiev si t… - SIRUSSU : USA E RUSSIA - Secondo l'agenzia Ria Novosti, che cita fonti dei comandi delle forze cecene in Ucraina, 7 americani… -