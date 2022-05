Torino, problemi per il riscatto di un giocatore (Di lunedì 16 maggio 2022) Josip Brekalo non è convinto di rimanere al Torino, lo scrive oggi Tuttosport, secondo cui il croato vorrebbe giocare in una squadra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Josip Brekalo non è convinto di rimanere al, lo scrive oggi Tuttosport, secondo cui il croato vorrebbe giocare in una squadra...

Advertising

sportli26181512 : Torino, problemi per il riscatto di un giocatore: Josip Brekalo non è convinto di rimanere al Torino, lo scrive ogg… - simobatt70 : RT @fenice_risorta: Chi invita questa ?? in tv che problemi mentali ha? ?????? - ultimo1973 : RT @fenice_risorta: Chi invita questa ?? in tv che problemi mentali ha? ?????? - GiusPecoraro : RT @fenice_risorta: Chi invita questa ?? in tv che problemi mentali ha? ?????? - s_schiavi : RT @fenice_risorta: Chi invita questa ?? in tv che problemi mentali ha? ?????? -