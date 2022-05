Somalia | Hassan Sheikh Mohamud e' il nuovo presidente

Advertising

marcoranieri72 : RT @agambella: #Somalia Nella tarda serata di ieri eletto presidente del paese Hassan Sheikh Mohamud con 214 voti. Mohamed Abdullahi Farmaa… - francobus100 : Hassan Sheikh Mohamud è il nuovo presidente della Somalia - ernluccar : RT @agambella: #Somalia Nella tarda serata di ieri eletto presidente del paese Hassan Sheikh Mohamud con 214 voti. Mohamed Abdullahi Farmaa… - tfnews_t : #HassanSheikhMohamud nuovo #Presidente della #Somalia. #SomaliaElection2022 #SomaliaElections #SomaliaDecides… - serenel14278447 : Somalia: Hassan Sheikh Mohamud è il nuovo presidente -

Sheikh Mohamud e' il nuovo presidente della. Il nuovo leader e' stato eletto da deputati e senatori che hanno votato sotto una tenda eretta nel perimetro dell'aeroporto di Mogadiscio, ...Sheikh Mohamud aveva già servito come Presidente dellatra il 2012 e il 2017. Le celebrazioni sono avvenute in un clima teso per possibili attentati. E' entrato in carica ...Hassan Sheikh Mohamud e' il nuovo presidente della Somalia. Il nuovo leader e' stato eletto da deputati e senatori che hanno votato sotto una ...MOGADISCIO - La Somalia ha un nuovo presidente, ma le stesse lotte interne di sempre. È stato eletto Hassan Sheikh Mohamud, già leader del Paese, e nei prossimi quattro anni dovrà affrontare un rischi ...