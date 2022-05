Putin | chi è davvero? La sua vita privata ‘svelata’ dalla guerra

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tra gli effetti dellain Ucraina, che lui stesso ha scatenato, perc’è ora un riaccendersi dei riflettori sulla sua misteriosa. Perché le sanzioni dell’Occidente colpiscono anche le persone a lui più vicine, comprese amanti e figli legittimi e illegittimi. Disi è detto molto e di tutto, anche in questi ultimi giorni. Ad esempio che sarebbe malato di un tumore del sangue. L’ipotesi, rilanciata come assolutamente certa dal capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, fa discutere. Secondo alcune fontisarebbe già stato operato d’urgenza. Alcuni anni fa in Italia impazzava la notizia (non vera) secondo cui Vladimir Vladimirovi? è un cognome originario del Vicentino. Ancora prima, al momento della sua ascesa a capo del Cremlino, nel 2000, ...

È il caso di Anatoly Sobchak , l'ex sindaco di San Pietroburgo a cuideve tutto. È stato lui infatti ad aprirgli le porte delle politica. Da giorni però il presidente russo non vedrebbe di buon ......in Ucraina e sui risvolti cruenti dell'invasione ordinata lo scorso 24 febbraio da Vladimir... Bassetti: "70% vaccinazioni nel mondo Non basta"/ Pregliasco "Covid resterà con noi" BASSETTI: '... Putin, chi sono moglie, amanti e figlie (segrete e non): la vita privata dello zar messa a nudo dalle sanzioni ... mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!" Ma c'è anche chi non ha apprezzato ...A tratteggiare le posizioni dell'ideologo del putinismo è Amit Varshizky, scrittore e storico che al mondo di Putin ha dedicato ricerche e pubblicazioni tra le più documentate oggi in circolazione.