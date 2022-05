“Non faccio sconti”: Flavio Insinna lo ammette in diretta, svelato un retroscena mai detto prima [VIDEO] (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante l’intervista di Mara Venier, Flavio Insinna si è lasciato andare a un racconto personale. Ecco il dettaglio che nessuno sapeva Flavio Insinna (Raiplay)Conduttore e attore, Flavio Insinna è uno dei pilastri della Rai. Oggi è al timone de L’Eredità, game show di cui ha preso le redini dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il gioco e il programma gli consentono di lasciarsi andare sia nella sua sagace ironia, oltre che di snocciolare piccole perle di saggezza culturali e letterarie che arricchiscono la trasmissione. Durante l’intervista rilasciata a Domenica In con Mara Venier, Flavio Insinna ha fatto un tuffo nel proprio passato. Durante la chiacchiera, però, l’attore si è lasciato andare a una considerazione del tutto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante l’intervista di Mara Venier,si è lasciato andare a un racconto personale. Ecco il dettaglio che nessuno sapeva(Raiplay)Conduttore e attore,è uno dei pilastri della Rai. Oggi è al timone de L’Eredità, game show di cui ha preso le redini dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il gioco e il programma gli consentono di lasciarsi andare sia nella sua sagace ironia, oltre che di snocciolare piccole perle di saggezza culturali e letterarie che arricchiscono la trasmissione. Durante l’intervista rilasciata a Domenica In con Mara Venier,ha fatto un tuffo nel proprio passato. Durante la chiacchiera, però, l’attore si è lasciato andare a una considerazione del tutto ...

