Napoli | Spalletti | “Non bisogna sotterrare la bontà di questo campionato Su Kvaratskhelia…”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kiss Kissandata in onda durante Radio Goal. Ecco le sue parole: Partita contro il Genoa: “Quando hanno calato un po’ il ritmo quelli del Genoa è stata una bella prestazione la nostra. Quando siamo vicino all’area di rigore li abbiamo 3-4 prestigiatori che fanno numeri importanti con la palla. Poi il Genoa ha cominciato a perdere un po’ le misure quando erano sotto perché dovevano vincere e si sono messi in maniera più offensiva, creando per noi un po’ di spazi nella loro metà campo. E’ divenuto più facile per noi fare le ripartenze”. Insigne: “Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del. E’ ...