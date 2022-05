Meloni: nella maggioranza qualcuno dà segnali di nervosismo (Di lunedì 16 maggio 2022) "Mi pare" che sulla tenuta dell'esecutivo "ormai ci sia una difficoltà enorme, anche sul decreto come quello di oggi, sul quale ci sono anche delle cose importanti, noi abbiamo contestato il fatto che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Mi pare" che sulla tenuta dell'esecutivo "ormai ci sia una difficoltà enorme, anche sul decreto come quello di oggi, sul quale ci sono anche delle cose importanti, noi abbiamo contestato il fatto che ...

Advertising

sehmagazine : ?? Salto ostacoli: doppietta di Gianleonardo Murruzzu nel Gran Premio di Tanca Regia ad #Abbasanta. Nella selezione… - antoniogiagu : @ZanAlessandro Insomma, al netto di Salvini e Meloni,nella libertà di poter fare ciò che si vuole (senza limiti in… - Civetta46262114 : RT @evamarghe: Volano stracci in FI, fra un po' voleranno pure nella lega! La Meloni no, lei aspetta... - AdrianoSiro : @GiorgiaMeloni @giovanniminoli Da Craxi alla Meloni... Sempre nella fanghiglia ravana certa gente. - gi_pavanello : @raff_lore Decisioni politiche prese altrove: proprio come lascia fare la #Meloni con i suoi #FdI nel loro doppio g… -