Mbappé, 'ho deciso dove andare, presto saprete' (Di lunedì 16 maggio 2022) Real Madrid - Liverpool non solo sul campo sabato 28 nella finale di Champions League. C'è stata una sfida tra queste due superpotenze del calcio europeo, secondo quanto riferisce 'Marca', anche per ...

Mbappé, 'ho deciso dove andare, presto saprete' In Spagna scrivono che tutto ciò significa che Mbappé andrà al Real Madrid, squadra dei suoi sogni da bambino, ma ci sarebbe stato un inserimento dell'ultima ora del Liverpool, che avrebbe tentato di ... CM.IT - Mbappé, telenovela ai titoli di coda: entro il 28 lo aspettano a Madrid ... c'è stato un viaggio della mamma di Mbappé in Qatar, probabilmente per andare a sentire l'ultima offerta faraonica preparata per il figlio, che evidentemente ha deciso di compiere una scelta di ...