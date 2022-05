Kalush Orchestra, il video di 'Stefania' girato tra le macerie di Bucha (Di lunedì 16 maggio 2022) A poche ore dal trionfo all'Eurovision Song Contest a Torino, la Kalush Orchestra ha diffuso il video della canzone vincitrice 'Stefania'. Le immagini girate a Bucha e in altre città ucraine dall'... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) A poche ore dal trionfo all'Eurovision Song Contest a Torino, laha diffuso ildella canzone vincitrice ''. Le immagini girate ae in altre città ucraine dall'...

Advertising

CardRavasi : Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte (Kalush Orchestra, 'Stefania') #Eurovision2022 - UKRinIT : Kalush Orchestra - siete incredibili! Grazie per la questa vittoria per la nostra Ucraina! Grazia all’Italia per ca… - fanpage : L'Europa manda un messaggio di pace al mondo: l'Ucraina vince l' #Eurovision, la Kalush Orchestra trionfa con 'Stef… - FollowUpNewsp : La Kalush Orchestra ucraina vince l’Eurovision Song Contest 2022 @@FollowUpNewsp - discoradioIT : I più trasmessi in radio nel weekend: entrano Måneskin e Kalush Orchestra - @RadioAirplay_it -