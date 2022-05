Jeremias Rodriguez choc: “È la fine, sono sicuro” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il modello argentino Jeremias Rodriguez si è lasciato andare a confessioni scioccanti dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha invitato Jeremias Rodriguez. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dato l’addio ai reality, rivelando anche i suoi problemi con la droga: le sue parole nel corso dell’intervista. Jeremias durante una delle puntate dell’Isola dei Famosi (Via Screenshot)Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi in pochi hanno apprezzato Jeremias Rodriguez, che è stato uno dei protagonisti ma in negativo. Infatti lui stesso ha ammesso di aver faticato a farsi capire in Honduras. Per questo motivo il modello argentino, famoso soprattutto per essere il fratello di Belen ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) Il modello argentinosi è lasciato andare a confessioni scioccanti dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha invitato. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dato l’addio ai reality, rivelando anche i suoi problemi con la droga: le sue parole nel corso dell’intervista.durante una delle puntate dell’Isola dei Famosi (Via Screenshot)Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi in pochi hanno apprezzato, che è stato uno dei protagonisti ma in negativo. Infatti lui stesso ha ammesso di aver faticato a farsi capire in Honduras. Per questo motivo il modello argentino, famoso soprattutto per essere il fratello di Belen ...

