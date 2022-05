Isola 16, in arrivo due ex naufraghe: una è stata anche al Gf Vip 6 (Di lunedì 16 maggio 2022) Isola 16, in arrivo due ex naufraghe al reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco chi farà parte del cast prossimamente Isola 16, due ex naufraghe pronte a “sbarcare” all’Isola dei Famosi ma non in Honduras come naufraghe. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato la notizia dal suo account Instagram. Le new entry al reality che faranno parte del cast, ma non si sa ancora in quale ruolo, saranno Soleil Sorge e Vera Gemma. “Allora, ragazzi vi do uno scoop pazzesco! Prossimamente Soleil e Vera Gemma all’Isola ma non come concorrenti“ scrive Deianira. Vera è stata protagonista della scorsa edizione dell’Isola. Mentre Soleil aveva partecipato a quella del 2019, dove aveva avuto una storia con Jeremias Rodriguez, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022)16, indue exal reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco chi farà parte del cast prossimamente16, due expronte a “sbarcare” all’dei Famosi ma non in Honduras come. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato la notizia dal suo account Instagram. Le new entry al reality che faranno parte del cast, ma non si sa ancora in quale ruolo, saranno Soleil Sorge e Vera Gemma. “Allora, ragazzi vi do uno scoop pazzesco! Prossimamente Soleil e Vera Gemma all’ma non come concorrenti“ scrive Deianira. Vera èprotagonista della scorsa edizione dell’. Mentre Soleil aveva partecipato a quella del 2019, dove aveva avuto una storia con Jeremias Rodriguez, ...

Advertising

361_magazine : Isola 16, in arrivo due ex naufraghe al reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco chi farà parte del cast prossima… - Novella_2000 : Soleil e un'altra ex naufraga sbarcano in Honduras in un ruolo inedito - zazoomblog : Luca Daffrè prima dell’arrivo all’Isola: “Scroccone e sleale” - #Daffrè #prima #dell’arrivo - infoitcultura : Luca Daffrè prima dell’arrivo all’Isola: “Scroccone e sleale” - infoitcultura : Isola 2022, nuovi naufraghi in arrivo a Cayo Cochinos: chi sono -