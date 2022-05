Incentivi auto 2022 al via (Di lunedì 16 maggio 2022) SI APRONO LE DANZE - È attesa stasera la pubblicazione del Decreto Incentivi sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi, già da domani, le concessionarie potranno sottoscrivere nuovi contratti con l'erogazione ... Leggi su alvolante (Di lunedì 16 maggio 2022) SI APRONO LE DANZE - È attesa stasera la pubblicazione del Decretosulla Gazzetta Ufficiale. Quindi, già da domani, le concessionarie potranno sottoscrivere nuovi contratti con l'erogazione ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - francescocosta : Oggi su Morning: il ritiro dei russi da Kharkiv; come distinguere la fuffa dalla sostanza sulle armi; gli incenerit… - NdrCcc : Infine, ancora una volta, regaliamo soldi a gente che può pensare di spenderne dai 17 ai 45mila per comprare una ma… - romatoday : Bonus auto 2022, come funziona e chi può richiederlo - viaggiareonthe1 : Incentivi auto e moto 2022 al via, come richiedere gli sconti e i modelli che si possono comprare. La guida -