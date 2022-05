Grano | nuovo record di prezzi | ecco quanto ci costerà mangiare Domande e risposte

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'impennata delle materie prime alimentari Il prezzo delha battuto unassoluto sul mercato europeo, chiudendo ieri a 438,25 euro per tonnellata, dopo l'annuncio dell'embargo indiano all'...

A 24 ore dalla pubblicazione dei report e senza alcun preavviso, il secondo maggior produttore didel pianeta (dopo la Cina) ha bloccato con effetto immediato l'export di ogni tipo di, ......economico e politico della Russia attraverso unpacchetto di sanzioni, continuare a fornire sostegno all'Ucraina e affrontare quella che Berlino ha descritto come la "guerra del" condotta ...Il prezzo del grano ha battuto un record assoluto sul mercato europeo, chiudendo ieri a 438,25 euro per tonnellata, dopo l’annuncio dell’embargo indiano all’export di grano per garantire la sicurezza ...“Rafforzare l’isolamento economico e politico della Russia attraverso un nuovo pacchetto di sanzioni, continuare a fornire sostegno all’Ucraina e affrontare quella che Berlino ha descritto come la ...