Eva Henger in ospedale, prima operazione: “Entro 30 giorni potrà tornare in piedi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eva Henger arrivano direttamente da Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, 16 maggio 2022, la conduttrice si è collegata in diretta con la clinica dove Eva è ricoverata ormai da oltre una settimana. Barbara d’Urso in diretta, ha aggiornato il pubblico di Pomeriggio 5 sulle condizioni di salute di Eva che ha subito il suo primo intervento, durato oltre tre ore e mezza nella giornata di venerdì. Eva non perde il sorriso, anche se sta ancora molto male. “Oggi sto meglio di ieri, e di certo domani starò meglio di oggi” spiega Eva che ha fatto di questa frase una sorta di mantra. Bisogna essere necessariamente ottimisti, questo è lo spirito giusto per cercare di andare avanti in una situazione non poco complicata. Eva Henger in ospedale: come sta, le ultime notizie da Pomeriggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Evaarrivano direttamente da Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, 16 maggio 2022, la conduttrice si è collegata in diretta con la clinica dove Eva è ricoverata ormai da oltre una settimana. Barbara d’Urso in diretta, ha aggiornato il pubblico di Pomeriggio 5 sulle condizioni di salute di Eva che ha subito il suo primo intervento, durato oltre tre ore e mezza nella giornata di venerdì. Eva non perde il sorriso, anche se sta ancora molto male. “Oggi sto meglio di ieri, e di certo domani starò meglio di oggi” spiega Eva che ha fatto di questa frase una sorta di mantra. Bisogna essere necessariamente ottimisti, questo è lo spirito giusto per cercare di andare avanti in una situazione non poco complicata. Evain: come sta, le ultime notizie da Pomeriggio ...

Advertising

redazionerumors : Eva Henger, che sorpresa in clinica: arriva il sostegno degli amici di sempre Leggi l'articolo completo su… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, parla l'ortopedico che ha operato Eva Henger: 'Potrà tornare a camminare tra 30 giorni' - ciclista52 : RT @pomeriggio5: Venerdì Eva Henger è stata operata per tre ore e mezza al piede, oggi parla a #Pomeriggio5: 'Dovrò subire altri interventi… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, rivediamo le lacrime di Mercedesz Henger per sua mamma Eva all'#Isola ?? - pomeriggio5 : Venerdì Eva Henger è stata operata per tre ore e mezza al piede, oggi parla a #Pomeriggio5: 'Dovrò subire altri int… -