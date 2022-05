Eurovision 2022, Finale: Ecco Il Vincitore! (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest ha il suo vincitore, anzi la sua vincitrice. È l’Ucraina che, con il brano Stefania, cantato dalla Kalush Orchestra, ha conquistato tutti. É stato il televoto a ribaltare la classifica parziale e a decretare la vittoria della band Ucraina. Ecco cosa è successo durante la Finale dell Eurovision 2022! La Finale dell’Eurovision Song Contest si è appena conclusa con la vittoria dell’Ucraina. Niente da fare per Mahmood e Blanco che, con ‘Brividi’, hanno comunque incantato il PalaOlimpico di Torino. Erano tra i favoriti della vigilia insieme al Regno Unito e all’Ucraina. La classifica parziale generata dai voti della giuria di qualità, aveva premiato il Regno Unito, con il brano di Sam Ryder Space Man, ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche l’edizionedell’Song Contest ha il suo vincitore, anzi la sua vincitrice. È l’Ucraina che, con il brano Stefania, cantato dalla Kalush Orchestra, ha conquistato tutti. É stato il televoto a ribaltare la classifica parziale e a decretare la vittoria della band Ucraina.cosa è successo durante ladell! Ladell’Song Contest si è appena conclusa con la vittoria dell’Ucraina. Niente da fare per Mahmood e Blanco che, con ‘Brividi’, hanno comunque incantato il PalaOlimpico di Torino. Erano tra i favoriti della vigilia insieme al Regno Unito e all’Ucraina. La classifica parziale generata dai voti della giuria di qualità, aveva premiato il Regno Unito, con il brano di Sam Ryder Space Man, ...

