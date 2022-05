Doctor Strange nel Multiverso della Follia ancora in testa al box office italiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Doctor Strange nel Multiverso della Follia prosegue la sua corsa in vetta al box office italiano incassando quasi due milioni di euro nel secondo weekend. Doctor Strange nel Multiverso della Follia domina il box office italiano per la seconda settimana consecutiva anche se si registra un notevole calo rispetto al notevole debutto. L'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen che prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU incassa 1,8 milioni di euro che lo portano a 11,4 milioni totali. Come sottolinea la recensione di Doctor ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022)nelprosegue la sua corsa in vetta al boxincassando quasi due milioni di euro nel secondo weekend.neldomina il boxper la seconda settimana consecutiva anche se si registra un notevole calo rispetto al notevole debutto. L'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen che prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU incassa 1,8 milioni di euro che lo portano a 11,4 milioni totali. Come sottolinea la recensione di...

Advertising

CineFumetti : RT @badtasteit: #DoctorStrange2 #Aliens ha ispirato la scena degli Illuminati, ecco come - FumodiChina : RT @badtasteit: #DoctorStrange2 #Aliens ha ispirato la scena degli Illuminati, ecco come - badtasteit : #DoctorStrange2 #Aliens ha ispirato la scena degli Illuminati, ecco come - moviestruckers : #DoctorStrange2: #CharlizeTheron mostra la sua Clea in un video dal backstage - CineFumetti : RT @BestMovieItalia: Box Office Italia: Doctor Strange nel Multiverso dei record, cambia tutto il resto del podio - -