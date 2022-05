Concorso Ripam 1956 posti: proroga scadenza candidature (Di lunedì 16 maggio 2022) Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, aveva una scadeva inizialmente prevista per il 9 maggio 2022. La selezione pubblica si rivolge ai soggetti già inquadrati come ... Leggi su pmi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, aveva una scadeva inizialmente prevista per il 9 maggio 2022. La selezione pubblica si rivolge ai soggetti già inquadrati come ...

