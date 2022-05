Chiara Appendino assolta, Dadone: “Non ho mai avuto dubbi sul suo conto” (Di lunedì 16 maggio 2022) Fabiana Dadone ndeSp5 h i5g 1 h05579mu08 · Chiara Appendino i conti a Torino li ha sistemati, ha attratto eventi internazionali come il recente Eurovision ed è stata una garanzia per i cittadini fino all’ultimo giorno del suo mandato. Non ho mai avuto dubbi sul suo conto, la sentenza di oggi non mi sorprende, è la realtà delle cose. I risultati del Movimento al governo delle città e del Paese sono sotto gli occhi di tutti, affrontiamo a testa alta anche pessime situazioni senza mai tirarci indietro, senza timore e senza scuse. Le lacrime di Chiara sono lacrime di una persona che per troppo tempo si è sentita infamata, una persona seria e onesta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) FabianandeSp5 h i5g 1 h05579mu08 ·i conti a Torino li ha sistemati, ha attratto eventi internazionali come il recente Eurovision ed è stata una garanzia per i cittadini fino all’ultimo giorno del suo mandato. Non ho maisul suo, la sentenza di oggi non mi sorprende, è la realtà delle cose. I risultati del Movimento al governo delle città e del Paese sono sotto gli occhi di tutti, affrontiamo a testa alta anche pessime situazioni senza mai tirarci indietro, senza timore e senza scuse. Le lacrime disono lacrime di una persona che per troppo tempo si è sentita infamata, una persona seria e onesta. L'articolo L'Opinionista.

