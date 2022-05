Brexit | prima mossa Johnson per modifica unilaterale protocollo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Missione di Borisoggi in Irlanda del Nord, impegnato a incontrare i leader dei maggiori partiti locali per cercare di sbloccare lo stallo politico innescato nella più piccola e turbolenta ...

Un'intesa congelata al momento dal Dup - scavalcato per la prima volta come forza di maggioranza relativa ... sostenendo che esso - nato per garantire anche dopo la Brexit il mantenimento del frontiera ... Sempre secondo i giornali britannici è soltanto una questione di ore prima che il Regno Unito revochi parti del protocollo nordirlandese violando, così, un trattato internazionale. Un'opzione ...