Bordonaro-Briani firmano il successo alla Baja Adriatico

Advertising

CICrossCountry : BORDONARO-BRIANI SU SUZUKI GRAND VITARA FIRMANO IL SUCCESSO AL BAJA RALLY ADRIATICO - Rally_it : Bordonaro-Briani su Suzuki Grand Vitara firmano il successo al Baja Rally Adriatico -

A sfidare i campioni uscenti del Suzuki Challenge al Baja Adriatico del 14 - 15 maggio citiamo anzitutto Alfioe Robertosu un altro Grand Vitara T2, costretti al ritiro nell'Artugna ...Ritiro invece per un problema meccanico per Alfioe Roberto, a bordo del Grand Vitara: gara già compromessa da un imprevisto elettrico dopo aver ottenuto il primo posto tra i T2 nel ...La competizione riservata al Cross Country ha visto vincitori Alfio Bordonaro e Roberto Briani, con una Suzuki New Gran Vitara, davanti a Luchini-Bosco, con lo stesso tipo di vettura e terzi sono ...Si conclude anche il secondo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2022 al Baja Adriatico con la vittoria assoluta di Alfio Bordonaro con alle note Roberto Briani (59'39.4), oltre c ...