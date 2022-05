Amici 21: l’opinione di Isa sulla finale (Di lunedì 16 maggio 2022) Ed è terminata, senza particolari sorprese sul finale, anche questo lungo capitolo che è stato Amici 21. E’ finita con la vittoria di Luigi Strangis, che ha vinto il programma e, ovviamente, anche il circuito canto, e con il trionfo di Michele Esposito nel circuito ballo. Ed io mi ritengo tutto sommato soddisfatta. Come sa bene chi legge dall’inizio le mie opinioni su Amici 21, la mia vincitrice è sempre stata, già dalle primissime settimane della scuola, Carola Puddu, ed il mio “tifo” si è concluso nell’esatto momento in cui lei è stata eliminata, ho seguito il resto delle puntate, finale compresa, senza tifare spudoratamente per nessun altro. Cioè, si, io pretendevo che Michele Esposito vincesse quantomeno il circuito ballo (e onestamente non ho mai avuto dubbi in merito perché il livello di Michele è oggettivamente ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022) Ed è terminata, senza particolari sorprese sul, anche questo lungo capitolo che è stato21. E’ finita con la vittoria di Luigi Strangis, che ha vinto il programma e, ovviamente, anche il circuito canto, e con il trionfo di Michele Esposito nel circuito ballo. Ed io mi ritengo tutto sommato soddisfatta. Come sa bene chi legge dall’inizio le mie opinioni su21, la mia vincitrice è sempre stata, già dalle primissime settimane della scuola, Carola Puddu, ed il mio “tifo” si è concluso nell’esatto momento in cui lei è stata eliminata, ho seguito il resto delle puntate,compresa, senza tifare spudoratamente per nessun altro. Cioè, si, io pretendevo che Michele Esposito vincesse quantomeno il circuito ballo (e onestamente non ho mai avuto dubbi in merito perché il livello di Michele è oggettivamente ...

