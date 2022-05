Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie in Inghilterra (Di lunedì 16 maggio 2022) Altri quattro casi di vaiolo delle scimmie sono stati rilevati in Inghilterra. Come riportato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) i nuovi casi dell'infezione virale non sembrano essere collegati ai due precedenti casi... Leggi su today (Di lunedì 16 maggio 2022)quattrodisono stati rilevati in. Come riportato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) i nuovidell'infezione virale non sembrano essere collegati ai due precedenti...

Advertising

petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - bizcommunityit : Covid, 13.668 nuovi casi con 104.793 tamponi e altri 102 decessi - VeraNotizia : Fornitura elettricità e gas, dall’Authority sanzioni per 4 milioni a quattro società Quattro istruttorie dell’Agcm… - fabius10scudi : @CletoDepalo @NinaRicci_us Però intanto è sballata per lo meno la segnalazione. E poi mi capita anche in altri casi… - GrottaNews : Positivi al coronavirus in Irpinia 293: l'elenco. Al Frangipane 2 morti. In Campania: 1.431 e 9 decessi - Nuova Irp… -