Allegri esonerato? “Così non si può continuare” La situazione degenera

(Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus chiuderà il campionato al quarto posto; una stagione non proprio indimenticabile con il futuro dinuovamente in bilico. Dopo la sconfitta in finale di coppa Italia, contro l’Inter per quattro a due, la Juventus ha certificato l’impossibilità di alzare un trofeo: due finali perse contro i nerazzurri, mai in corsa per lo scudetto e fuori dalla Champions agli ottavi di finale. Quattro competizioni che portano, obbligatoriamente, un bilancio negativo alla stagione dei bianconeri; il primo anno del secondo ciclo diè stato più complicato del previsto con il tecnico finito sotto il mirino della critica e non solo dal punto di vista del gioco. LaPresse, al momento della firma, ha firmato un contratto importante sia per la durata sia dal punto di vista economico; la stagione che sta per concludersi, però, non ...