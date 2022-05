Violenta lite in casa | lei lo accoltella alla pancia | poi chiama i soccorsi Denunciata

Advertising

Gazzettino : Violenta lite tra conviventi, lei lo accoltella alla pancia e poi chiama i soccorsi. Denunciata - gazzettamantova : Mantova, trovato a spacciare droga: nei guai un ragazzino Raffica di controlli della polizia: gli agenti della Vola… - marti7even : RT @JUSTFVR3NDS: amore allora mi sa che io e te avremo presto una lite violenta ?? - troppowyse : RT @JUSTFVR3NDS: amore allora mi sa che io e te avremo presto una lite violenta ?? - aalexsmile : RT @JUSTFVR3NDS: amore allora mi sa che io e te avremo presto una lite violenta ?? -

ilgazzettino.it

UDINE - Unatra conviventi finita con una coltellata. E' successo la notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio in un palazzo di piazzale Cella a Udine. La coppia - due quarantenni originari di Santo ...Due persone, un uomo e una donna, sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate nel corso di unai cui contorni sono ancora tutti da definire. E' accaduto nel quartiere De Gasperi a Palazzolo sull'Oglio . Secondo le sommarie informazioni ricevute, il diverbio nato tra due distinte famiglie è ... Violenta lite tra conviventi, lei lo accoltella alla pancia e poi chiama i soccorsi. Denunciata UDINE - Una lite violenta tra conviventi finita con una coltellata. E' successo la notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio in un palazzo di piazzale Cella a Udine. La coppia - due quarantenni ...UDINE - Una lite violenta tra conviventi finita con una coltellata. E' successo la notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio in un palazzo di piazzale Cella a Udine. La coppia - due quarantenni ...