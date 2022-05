Tennis, Djokovic vince gli Internazionali di Roma per la sesta volta: battuto Tsitsipas in 2 set (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic ha vinto gli Internazionali di Roma. battuto il greco Stefanos Tsitsipas per due set a 0: risultato di 6-0 e 7-6. La partita è durata in tutto un’ora e 36 minuti. Per lui questa è la sesta vittoria sui campi del Foro Italico e il primo torneo vinto in 6 mesi (l’ultimo era stato Parigi Bercy di novembre). Dopo i mesi di stacco forzato dovuti alla sua scelta di non fare il vaccino contro il Coronavirus, da aprile il campione serbo è tornato a battersi tornei a livello internazionale. Il primo è stato a Montecarlo, ma è in questi giorni a Roma che ha ricominciato a portare a casa risultati importanti. Con la vittoria in semifinale contro Casper Ruud, Djokovic è riuscito infatti a strappare la sua vittoria numero mille in un torneo Atp. Una ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Novakha vinto glidiil greco Stefanosper due set a 0: risultato di 6-0 e 7-6. La partita è durata in tutto un’ora e 36 minuti. Per lui questa è lavittoria sui campi del Foro Italico e il primo torneo vinto in 6 mesi (l’ultimo era stato Parigi Bercy di novembre). Dopo i mesi di stacco forzato dovuti alla sua scelta di non fare il vaccino contro il Coronavirus, da aprile il campione serbo è tornato a battersi tornei a livello internazionale. Il primo è stato a Montecarlo, ma è in questi giorni ache ha ricominciato a portare a casa risultati importanti. Con la vittoria in semifinale contro Casper Ruud,è riuscito infatti a strappare la sua vittoria numero mille in un torneo Atp. Una ...

