Milan, scudetto a un passo: Leao e Theo due marziani. Tricolore se l'Inter non vince stasera (Di domenica 15 maggio 2022) Milan a un passo dal Tricolore. In attesa che stasera l'Inter giochi a Cagliari. Se i nerazzurri non dovessero vincere i rossoneri sarebbero campioni d'Italia. Questo dopo il successo del Diavolo sull'Atalanta... Leggi su feedpress.me (Di domenica 15 maggio 2022)a undal. In attesa chel'giochi a Cagliari. Se i nerazzurri non dovesserore i rossoneri sarebbero campioni d'Italia. Questo dopo il successo del Diavolo sull'Atalanta...

Advertising

Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - Eurosport_IT : MILAN A UN PASSO DALLO SCUDETTO ??????? I rossoneri superano l'ultimo vero grande scoglio per il titolo, battendo l'A… - DAZN_IT : IL MILAN VINCE E... ASPETTA ???? Con l'Atalanta decidono LEAO e un gol clamoroso di THEO HERNANDEZ ?? Ora occhi a… - annamarone : RT @TevezFaCose: 'Oh, se l'Inter vince lo scudetto ci giochiamo la Supercoppa!' 'Ah sì? DAJE MILAN, ROSSONERI ALÈ ALÈ' ????????????????????????… - augustociardi75 : RT @vaccaronni: Milan scudetto già in serata? Ne parliamo alle 23. La Juve del futuro e la Roma europea. Con @MCaronni @PinoVaccaro77 @augu… -