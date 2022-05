Milan-Atalanta in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 15 maggio 2022) I rossoneri di Pioli sfidano i nerazzurri di Gasperini nel Derby lombardo della 37ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Atalanta Il Milan capolista di Stefano Pioli affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel Derby lombardo della 37ª e penultima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri guidano la classifica con 80 punti, 2 in più dell’Inter, impegnata in serata contro il Cagliari. In caso di vittoria i rossoneri ipotecherebbero lo Scudetto. La Dea, dal canto suo, lotta per la qualificazione in Europa League e attualmente occupa l’8ª posizione con 59 punti. Milan-Atalanta: la partita si giocherà domenica 15 maggio 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) I rossoneri di Pioli sfidano i nerazzurri di Gasperini nel Derby lombardo della 37ª giornata di Serie A:vedereIlcapolista di Stefano Pioli affronta l’di Gian Piero Gasperini nel Derby lombardo della 37ª e penultima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri guidano la classifica con 80 punti, 2 in più dell’Inter, impegnata in serata contro il Cagliari. In caso di vittoria i rossoneri ipotecherebbero lo Scudetto. La Dea, dal canto suo, lotta per la qualificazione in Europa League e attualmente occupa l’8ª posizione con 59 punti.: la partita si giocherà domenica 15 maggio 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza dio con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il ...

