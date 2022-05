L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest 2022

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 15 maggio 2022) Ucrainala 66esima edizione del. Al termine della finalissima della manifestazione europea, andata in scena dal PalaOlimpico di Torino, è stata infatti la Kalush Orchestra con il brano Stefania a sbaragliare la concorrenza, imponendosi su tutti i suoi 24 avversari. A completare il podio il Regno Unito con Sam Ryder e la sua Space Man (466 punti) e la Spagna con Chanel, in gara con il brano SloMo (459 punti). L’Italia solo sesta con Mahmood e Blanco. Con la sola votazione delle giurie, la nazione vincitrice si era piazzata al quarto posto con 192 punti. Tuttavia, ha poi beneficiato del favore del pubblico di tutta Europa che, grazie al televoto, le ha assegnato 439 punti, facendola balzare a 631 punti, utili per salire sul tetto d’Europa. Un risultato a ...