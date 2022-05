LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: arriva la pioggia, bandiera rossa! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.12 Non è ancora chiaro quando ripartirà la gara; quel che è certo è che, al momento della ripartenza, saranno 14 i giri da compiere. 11.09 Gran lavoro in vista per gli uomini della GASGAS Aspar, alle prese con entrambe le moto dopo le cadute di Sergio Garcia e Izan Guevara. Si punta a rientrare in tempo in pista. 11.08 Cadute autonome sincronizzate, fatale la pioggia: Synchronised crashes for some of the big hitters! The rain caught them out at the end of lap 1! #Moto3 #FrenchGP pic.twitter.com/7QGI2tGfCF — MotoGP (@MotoGP) May 15, 2022 11.07 Difficile tenere il controllo delle moto sul ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.12 Non è ancora chiaro quando ripartirà la gara; quel che è certo è che, al momento della ripartenza, saranno 14 i giri da compiere. 11.09 Gran lavoro in vista per gli uomini della GASGAS Aspar, alle prese con entrambe le moto dopo le cadute di Sergio Garcia e Izan Guevara. Si punta a rientrare in tempo in pista. 11.08 Cadute autonome sincronizzate, fatale la: Synchronised crashes for some of the big hitters! The rain caught them out at the end of lap 1! ##FrenchGP pic.twitter.com/7QGI2tGfCF — MotoGP (@MotoGP) May 15,11.07 Difficile tenere il controllo delle moto sul ...

