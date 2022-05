Isola dei Famosi, Luca Daffrè smascherato dall’ex manager: "Scroccone e morto di fama" (Di domenica 15 maggio 2022) Il 26enne trentino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè, sbarcherà all’Isola dei Famosi domani sera, lunedì 16 maggio. In attesa di vederlo nell'adventure game di Canale 5, arriva l'attacco feroce del suo ex manager. Leggi su comingsoon (Di domenica 15 maggio 2022) Il 26enne trentino, ex corteggiatore di Uomini e Donne,, sbarcherà all’deidomani sera, lunedì 16 maggio. In attesa di vederlo nell'adventure game di Canale 5, arriva l'attacco feroce del suo ex

Advertising

RaiNews : Un video apparso nei canali russi mostra i corpi di alcuni soldati ucraini uccisi sull'Isola dei Serpenti. Si tratt… - bubblepazz : ma vi ricordate quando subito dopo il gf pensavamo che barú sarebbe partito per fare l’isola dei famosi ?? se ci penso rido ancora #jeru - zazoomblog : Luca Daffrè a L’Isola dei Famosi l’ex manager lo attacca: “Scroccone ecco cosa mi hai fatto” - #Daffrè #L’Isola… - SunshineMarcoB : @BrigatiEli Esistono persone che dormono poco eppure non crollano. Deve essere qualcosa di genetico. La Marini al G… - stella6615 : RT @UrraNatalina: In Perù la gente è andata ad abbattere le antenne 5G , in Italia siamo fermi al calcio e l' isola dei vip ?? -