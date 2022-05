Internazionali d'Italia 2022 da record, ma Binaghi attacca Malagò (Di domenica 15 maggio 2022) Angelo Binaghi Roma, 15 maggio 2022 - "Tutti gli anni aumentano fatica e impegno, ma i risultati ci stanno dando ragione. Siamo l'evento sportivo singolo di maggior successo in Italia. E siamo solo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) AngeloRoma, 15 maggio- "Tutti gli anni aumentano fatica e impegno, ma i risultati ci stanno dando ragione. Siamo l'evento sportivo singolo di maggior successo in. E siamo solo ...

Advertising

WeAreTennisITA : Chi sarà il campione degli Internazionali BNL d'Italia 2022? #IBI22 - SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - wandaxbarnes : RT @Eurosport_IT: IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28: batt… - andreapistoni : RT @distefanoTW: Exit è nata 3 mesi fa, ed oggi c’è stato il primo volantinaggio a Roma. Lotta contro tutti i “Green Pass” e gli obblighi v… - ziale79 : @funaija Ho fatto scorpacciata di libri e internazionali d'Italia, tifando in modo sfegatato per Novak Djokovic ?? -