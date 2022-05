Highlights e gol Atletico Madrid-Siviglia 1-1, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Il VIDEO di Highlights e gol di Atletico Madrid-Siviglia 1-1, match della trentasettesima giornata di Liga 2021/2022. Lo scontro Champions termina in parità ma a sorridere sono entrambe le squadre, che si garantiscono l’accesso alla prossima Champions League. En Nesyri risponde, a 5? dalla fine, all’iniziale vantaggio di Gimenez. Da segnalare la sostituzione di Luis Suarez, uscito dal campo in lacrime. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ildie gol di1-1, match della trentasettesima giornata di. Lo scontro Champions termina in parità ma a sorridere sono entrambe le squadre, che si garantiscono l’accesso alla prossima Champions League. En Nesyri risponde, a 5? dalla fine, all’iniziale vantaggio di Gimenez. Da segnalare la sostituzione di Luis Suarez, uscito dal campo in lacrime. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | #Brekalo realizza il gol della vittoria per il @TorinoFC_1906! ????? #VeronaTorino 0-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - News24_it : Milan-Atalanta 2-0, gol e highlights: Leao e Theo in gol, lo scudetto è a un passo - Sky Sport - sportli26181512 : Milan-Atalanta 2-0: video, gol e highlights: Il Milan batte l'Atalanta e si avvicina sempre di più al suo 19° scude… - infoitsport : Bologna-Sassuolo 1-3, highlights. Doppietta di Scamacca, sesto gol per Orsolini - sportli26181512 : Napoli-Genoa: video, gol e highlights: Nel giorno della festa di Insigne, alla sua ultima partita nel suo stadio, i… -