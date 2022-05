Giubileo di Platino: va in onda lo Speciale TG5 “Queen Elizabeth, l’intramontabile” (Di domenica 15 maggio 2022) Domenica 15 maggio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Queen Elizabeth, l’intramontabile». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms, in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno. Lo Speciale TG5 su Queen Elizabeth, la regina dei record Elisabetta II è la Regina dei record, la sovrana più longeva della storia britannica, che il Regno Unito festeggia con i tanti eventi del Platinum Jubilee.70 anni di servizio al suo popolo, onorati con iniziative che hanno preso il via lo scorso 6 febbraio e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Domenica 15 maggio, in secserata, su Canale 5, va inloTG5 «». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Dario Maltese, è intitolato allaof The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms, in occasione deldiper i 70 anni di regno. LoTG5 su, la regina dei record Elisabetta II è la Regina dei record, la sovrana più longeva della storia britannica, che il Regno Unito festeggia con i tanti eventi del Platinum Jubilee.70 anni di servizio al suo popolo, onorati con iniziative che hanno preso il via lo scorso 6 febbraio e ...

