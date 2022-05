Formula E, E-Prix Berlino: De Vries vince la gara 2 spodestando Mortara (Di domenica 15 maggio 2022) È Nyck De Vries a vincere gara-2 dell’E-Prix di Berlino, ottava tappa stagionale della Formula E. Il campione del mondo in carica, partito dalla seconda fila, precede sul traguardo Edoardo Mortara e l’altra Mercedes di Stoffel Vandoorne, col belga che conquista punti importantissimi per allungare in testa alla classifica piloti. Domenica da dimenticare per Antonio Giovinazzi, che chiude ultimo alle spalle di Cassidy. Con una partenza super Nyck De Vries è riuscito ad aggiudicarsi il secondo round a Berlino, nel fine settimana che ha visto correre la Formula E al Tempelhof per il double-header del campionato delle monoposto elettriche. L’olandese della Mercedes, grazie a un bellissimo spunto in avvio su Mortara, si è portato subito avanti non dando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) È Nyck De Vries a vincere-2 dell’E-di, ottava tappa stagionale dellaE. Il campione del mondo in carica, partito dalla seconda fila, precede sul traguardo Edoardoe l’altra Mercedes di Stoffel Vandoorne, col belga che conquista punti importantissimi per allungare in testa alla classifica piloti. Domenica da dimenticare per Antonio Giovinazzi, che chiude ultimo alle spalle di Cassidy. Con una partenza super Nyck De Vries è riuscito ad aggiudicarsi il secondo round a, nel fine settimana che ha visto correre laE al Tempelhof per il double-header del campionato delle monoposto elettriche. L’olandese della Mercedes, grazie a un bellissimo spunto in avvio su, si è portato subito avanti non dando ...

