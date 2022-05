Fiumi di droga tra Caserta e Benevento, scarcerato il boss Gennaro Morgillo (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale del Riesame di Napoli, 10ma sezione, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ribalta tutto e annulla clamorosamente l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss Gennaro Morgillo, di San Felice a Cancello, con scarcerazione immediata. Il Morgillo era stato coinvolto nel maxi blitz della Dda di Napoli del 20 aprile che ha portato a 38 arresti e a 55 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e allo spaccio di stupefacenti. Un vero e proprio terremoto giudiziario la decisione del Riesame di Napoli. Dalle indagini della Dda di napoli oltre a risultare il Morgillo figura di primo piano di questa associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale del Riesame di Napoli, 10ma sezione, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ribalta tutto e annulla clamorosamente l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del, di San Felice a Cancello, con scarcerazione immediata. Ilera stato coinvolto nel maxi blitz della Dda di Napoli del 20 aprile che ha portato a 38 arresti e a 55 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e allo spaccio di stupefacenti. Un vero e proprio terremoto giudiziario la decisione del Riesame di Napoli. Dalle indagini della Dda di napoli oltre a risultare ilfigura di primo piano di questa associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...

