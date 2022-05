Consiglio nazionale universitari | Lubrini e Vavassori i candidati di UniBg Uni+ sostiene Mondini Udu

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Anche le università sono chiamate alle urne. Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del Cnsu, ildegli Studenti, l’organo di rappresentanza studentesca interlocutore del Miur con potere di proposta su tutto quanto riguarda il mondoo. Le votazioni si svolgeranno martedì 17 e mercoledì 18 dalle 9 alle 18 e giovedì 19 maggio dalle 9 alle 14 in tutti gli atenei italiani per l’elezione dei membri del. Anche l’Università di Bergamo allestirà i propri seggi, e sarà anche rappresentata alle urne da due suoi studenti. Si tratta di Maddalena(Azionea) e Simone(Primavera degli Studenti). Nessun candidato invece per la lista di rappresentanza, ...