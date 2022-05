Classifica Giro d’Italia 2022, nona tappa: Pozzovivo 8° dopo il Blockhaus! Lopez in rosa (Di domenica 15 maggio 2022) La micidiale salita del Blockhaus, su cui si è conclusa la nona tappa del Giro d’Italia 2022, ha stavolto la Classifica generale della Corsa rosa. L’ascesa in terra abruzzese, su pendenze decisamente impegnative, ha dato risposte estremamente importanti in conclusione della prima settimana. La Ineos-Grenadiers ha dato un’importante dimostrazione di forza, Richie Porte ha tirato per Richard Carapaz e l’ecuadoriano ha attaccato quando mancavano 4,7 chilometri al traguardo. Il ritmo del sudamericano è stato inizialmente tenuto dal francese Romain Bardet e dallo spagnolo Mikel Landa, estremamente pimpante nonostante le tante criticità riscontrate sul precedente Passo Lanciano. Alle loro spalle hanno tenuto botta i nostri Domenico Pozzovivo e Vincenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La micidiale salita del Blockhaus, su cui si è conclusa ladel, ha stavolto lagenerale della Corsa. L’ascesa in terra abruzzese, su pendenze decisamente impegnative, ha dato risposte estremamente importanti in conclusione della prima settimana. La Ineos-Grenadiers ha dato un’importante dimostrazione di forza, Richie Porte ha tirato per Richard Carapaz e l’ecuadoriano ha attaccato quando mancavano 4,7 chilometri al traguardo. Il ritmo del sudamericano è stato inizialmente tenuto dal francese Romain Bardet e dallo spagnolo Mikel Landa, estremamente pimpante nonostante le tante criticità riscontrate sul precedente Passo Lanciano. Alle loro spalle hanno tenuto botta i nostri Domenicoe Vincenzo ...

MichGPS : #giro da notate in classifica generale @pozzovivod in 8 posizione a 58’’ cosa dire del pozzo..grande #pozzo - MichGPS : #giro Ecco la classifica generale - _AndreaDZ8 : @vincenzo_tass @maurocoraglia No ma é improbabile che si arrivi ad una classifica avulsa ma se si dovesse arrivare… - MichGPS : #giro classifica di tappa - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Splendido successo di #Hindley al #fotofinish sul #Blockhaus davanti a #Bardet e… -