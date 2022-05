Che tempo che fa: ospiti la Kalush Orchestra e Raoul Bova, stasera su Rai3 (Di domenica 15 maggio 2022) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova puntata che vedrà tra gli ospiti anche la Kalush Orchestra, la band ucraina vincitrice dell'Eurovision 2022. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Tra gli ospiti di questo 15 maggio 2022: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Luciano Ligabue, nelle ... Leggi su movieplayer (Di domenica 15 maggio 2022) Cheche fa tornasucon la nuova puntata che vedrà tra glianche la, la band ucraina vincitrice dell'Eurovision 2022. CheChe Fa tornasudalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in conranea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Tra glidi questo 15 maggio 2022: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Luciano Ligabue, nelle ...

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - Mov5Stelle : La #Salvamare è la risposta che l'Italia aspettava da tempo per risanare gli ecosistemi di mari, fiumi e laghi. - Link4Universe : La superficie di Marte vista ieri dal rover Perseverance, della NASA, nel Cratere Jezero, nelle vicinanze dei resti… - AndreaInterNews : E il dramma (leggi 'mercato estivo') deve ancora iniziare. Speriamo la festa scudetto rossonera inizi oggi, perché… - casino90210 : RT @WILCHE91: @balldontliedude @diStasioStefano @MarceVann @ninaeleformiche @pinapic Vabbè d'altronde non sai leggere. Si, come dici tu, pi… -