Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 15 maggio 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Stasera, 15 maggio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 15 maggio ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 15 maggio 2022) Stasera, 15, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gliinterverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 15...

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - Mov5Stelle : La #Salvamare è la risposta che l'Italia aspettava da tempo per risanare gli ecosistemi di mari, fiumi e laghi. - Link4Universe : La superficie di Marte vista ieri dal rover Perseverance, della NASA, nel Cratere Jezero, nelle vicinanze dei resti… - juventina781 : @hkrmiyy E anche se ti ammiro per la tua positività io fino ad ora sono stata convinta che fossero insieme nonostan… - ElisaCuccolo : RT @TurismoVeneto: '???????????????? ?????????? - ???? ?????????? ???????????? ?????? ????????': la mostra che ti farà viaggiare fuori dal tempo e rivivere le avventure str… -